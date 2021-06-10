شاهين عبد الرحمن: ندرك أهمية مباراتنا امام إندونيسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن شاهين عبد الرحمن مدافع منتخبنا الوطني، أنهم لن يفرطوا في نقاط أي مباراة في التصفيات الحالية، واعداً ببذل كل الجهد الممكن والتضحية بالغالي والنفيس من أجل مواصلة الانتصارات حتى يعبر الأبيض إلى المرحلة المقبلة من التصفيات.

وتحدث شاهين عن مباراة الغد أمام المنتخب الإندونيسي، مؤكداً احترامهم الكامل للمنافس، مشدداً على ضرورة عدم الاستهانة بأي منتخب مهما كان موقفه في جدول الترتيب متأخراً، مضيفاً أن الجدية مطلوبة في كل المواجهات، مؤكداً أنهم لن يتهاونوا في لقاء الغد وسيقاتلون من أجل حصد النقاط الثلاث.

وأثنى شاهين على زملائه اللاعبين الذين نجحوا في حسم المباراتين السابقتين بالفوز على ماليزيا وتايلاند، مشيراً إلى أن الجميع يدرك حساسية المرحلة الحالية التي تعتبر الأهم في مسيرة المنتخب، مضيفاً أن كل اللاعبين يطمحون لكتابة تاريخ جديد لكرة القدم الإماراتية، وكلهم عزيمة واصرار على تجاوز كل العقبات لتحويل حلم بلوغ المونديال إلى حقيقة ماثلة.

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