إبراهيم عيسى وصلاوي 4 سنوات

المصدر: دبي-عدنان الغربي

انتقل حارس المرمى إبراهيم عيسى إلى الوصل رسميا لمدة 4 سنوات بعدما قام بفسخ تعاقده مع النصر بالتراضي، ظهر اليوم، ليخوض تجربة جديدة خارج قلعة العميد للمرة الثالثة في مسيرته الكروية، حيث لعب بنظام الإعارة لنادي اتحاد كلباء في موسم 2016-2017 ثم لنادي حتا في الموسم التالي قبل العودة من جديد لقائمة حراس مرمى النصر في موسم 2018-2019.

وخاض إبراهيم عيسى (27 عاما) 47 مباراة في دوري الخليج العربي منها 22 مباراة مع اتحاد كلباء في موسم 2016-2017 ومباراتين مع حتا في موسم 2017-2018 ثم 23 مباراة مع فريقه النصر بواقع 13 في موسم 2018-2019 و5 في موسم 2019-2020 و5 في الموسم المنتهي.

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