بن هزام: لاعبونا يدركون حجم التحدي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبّر محمد بن هزام الظاهري أمين عام اتحاد كرة القدم، عن سعادته بمواصلة الأبيض، لتحقيق الفوز في أول جولتين من التصفيات الآسيوية المشتركة، على كل من ماليزيا وتايلاند، وفض الشراكة معهما على المركز الثاني، وأصبح على بعد خطوتين من اعتلاء صدارة المجموعة السابعة، وقال بن هزام: «ثقتنا كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني، ونعلم أنهم يدركون حجم مسؤولياتهم، والتحدي خلال تلك المهمة الوطنية، خصوصاً أنهم رفعوا شعار الفوز في كل اللقاءات».

وأضاف أمين عام اتحاد الكرة: «لاعبونا قادرون على التحدي، ومواصلة تحقيق الفوز خلال مباراة الغد أمام إندونيسيا، حتى لو كان المنافس ليس عليه ضغوط من حسابات التأهل، ونؤكد للاعبين مجدداً، أن الوسط الرياضي والجمهور كله خلفهم، وأن قدراتهم كلاعبين، وخبرات الجهاز الفني، بقيادة فان مارفيك، تبعث على التفاؤل والثقة».

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