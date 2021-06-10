مارفيك يحذر «الأبيض» من مفاجآت إندونيسيا

المصدر: دبي - العوضي النمر

يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم استعداداته اليوم، لمواجهة إندونيسيا غداً على ملعب استاد الوصل في دبي، في ثالثة مباريات الدور الثاني للمجموعة السابعة لتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، حيث حذر الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي فان مارفيك اللاعبين من مفاجآت الفريق الإندونيسي، بعد أن قدم مستوى طيباً أمام تايلاند وفيتنام في الجولات الماضية. ويضع الجهاز الفني اللمسات الأخيرة على خطة وتشكيلة اللعب خلال المران الأخير الليلة، سعياً لمواصلة الانتصارات بعد الفوز الغالي الذي حققه الفريق على ماليزيا بأربعة أهداف دون مقابل، وعلى تايلاند بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيد الأبيض إلى 12 نقطة، يحتل بها المركز الثاني في المجموعة.

تدارك السلبيات

وخضع لاعبو الأبيض لتدريبات «استشفاء» في «الجيمنيزيوم» وحوض السباحة لإزالة آثار الإجهاد من مباراة تايلاند، التي قدم خلالها اللاعبون جهداً كبيراً على مدى فترات المباراة، ثم عاد اللاعبون للمران الفني أمس، حيث ركز الجهاز الفني على تدارك سلبيات الأداء أمام تايلاند، سواء في خطي الدفاع أو الوسط، ومن ثم التدريب على خطة اللعب التي سيطبقها اللاعبون خلال مباراة إندونيسيا، وراجع المدرب مارفيك الأداء الإندونيسي أمام تايلاند وفيتنام جيداً، ووضع الخطة المناسبة للتعامل مع الفريق، حيث تعتبر المباراة محطة مهمة للأبيض في درب التأهل إلى المرحلة الحاسمة عن المجموعة السابعة.

ثبات في التشكيلة

المدرب مارفيك خلال المؤتمر الصحفي الأخير شدد على أهمية المباراة، وأنه سيشارك بالتشكيلة الأساسية، سعياً لمواصلة تحقيق الانسجام المطلوب، ومنح المباراة الأهمية القصوى لمواصلة الانتصارات التي يحتاجها الفريق سعياً لاعتلاء الصدارة وعدم الدخول في أية حسابات معقدة للتأهل.

ويعول مارفيك كثيراً على أداء لاعبي خط الوسط لتعزيز الطابع الهجومي، من خلال الكرات المتقنة سواء الطولية أو العرضية التي تساهم في اختراق دفاعات المنتخب الإندونيسي.

مفاتيح الفوز

وتتعدد مفاتيح الفوز على منتخب إندونيسيا «الجريح»، وبرغم أن الفريق يتذيل جدول الترتيب بدون أي نقاط، إلا أنه فريق يلعب كرة سريعة هجومية خشنة بعض الأحيان، وسيشارك أمام الأبيض وليس لديه ما يخشاه، مما يجعله يلجأ للاندفاع الهجومي، الأمر الذي سيمنح الأبيض مساحات يتحرك من خلالها.

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