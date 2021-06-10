«بيليه»: سعيد بأول أهدافي الدولية

عبر محمد جمعة «بيليه» لاعب منتخبنا الوطني الصاعد عن سعادته بالمشاركة مع الأبيض في مباراته الأخيرة أمام تايلاند، وبتسجيل هدفه الدولي الأول في شباك تايلاند، في أول مشاركة رسمية له مع المنتخب، ووجه جمعة الشكر إلى علي مبخوت نجم منتخبنا الوطني، الذي هيأ له الكرة، فكانت هدية لا ترد، ولم يكن لديه أي خيارات أخرى غير التسجيل، لحسم نتيجة المباراة، التي كانت مقلقة حتى تم تسجيل هذا الهدف في الدقائق الأخيرة.

وأكد جمعة أن مجرد اللعب في المنتخب بجوار الكابتن علي مبخوت كان حلماً بالنسبة له، لأنه يعتبره قدوته، ويتعلم منه كثيراً، مضيفاً: «أهم درس تعلمته من مبخوت خلال المباراة الماضية هو التفكير في مصلحة الفريق، وتمرير الكرة لمن هو في موقع أسهل للتسجيل، مهما كانت حاجته لدعم أرقامه الشخصية الدولية».

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