تزايد الإقبال الجماهيري حافز للاعبين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يتوقع المراقبون تزايد أعداد الجماهير خلال مباراة الغد أمام إندونيسيا، بعد أن زادت الثقة بين الأبيض وجماهيره، بالفوز الكبير الذي حققه على ماليزيا وتايلاند، في أول جولتين، والمنافسة القوية على صدارة المجموعة السابعة مع فيتنام، وشهدت مباراة تايلاند، تزايد أعداد الجماهير، حيث حرص حوالي 1400 مشجع على حضور المباراة، بزيادة جيدة عن المباراة الأولى.

وشهد الموقع الإلكتروني المخصص لبيع تذاكر مباراة الأبيض مع إندونيسيا، إقبالاً جماهيرياً كبيراً، ويتوقع حضور عدد كبير يغطي نسبة الـ 30 % المخصصة في مدرجات نادي الوصل، والتي تقترب من ألفي مشجع، وأعد اتحاد الكرة، العديد من الإجراءات التي تسهيل حضور الجماهير، حيث جهز عدداً من وسائل التشجيع وأعلام الدولة، لتوزيعها على الجماهير عند بوابات الدخول، إضافة إلى وجبة جاهزة، وتوفير الفحص الطبي (PCR)، وتوفير عدد من رجال العلاقات العامة، لإرشاد الجماهير بإجراءات الدخول للمدرجات.

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