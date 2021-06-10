4 لاعبين خارج حسابات بني ياس الموسم المقبل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تبحث إدارة شركة كرة القدم بنادي بني ياس تحديد موقف عدد من لاعبي الفريق الأول الذين لم يفرضوا وجودهم مع الفريق في الموسمين الأخيرين، وبخاصة في الموسم الماضي، بناء على رؤية اللجنة الفنية وتقرير المدرب الروماني دانييل إيسايلا بعدما باتوا أقرب للخروج من الحسابات في الموسم المقبل.

متابعات

وتفيد المتابعات أن الإدارة بدأت عقد جلسات مع عدد من اللاعبين أمثال شاهين سرور وعيسى المازمي ومحمد حمدان الزعابي ومحمد راشد الحمادي لبحث رحيلهم، سواء بالانتقال إلى أندية أخرى عن طريق البيع أو الإعارة أو إجراء مخالصات نهائية بين النادي واللاعبين، خصوصاً وأن الرباعي لم يتمكن من فرض نفسه على التشكيلة الأساسية للفريق خلال الموسم الماضي.

وانضم لاعب الوسط شاهين سرور إلى بني ياس في يوليو 2019 قادماً من الجزيرة ، فيما انضم عيسى المازمي إلى السماوي في صيف 2019 قادماً من نادي الإمارات .

انتقالات

أما محمد حمدان الزعابي فقد انضم لبني ياس في الانتقالات الصيفية الموسم الماضي قادماً من الظفرة،، بينما لم يتمكن المهاجم محمد راشد الحمادي الذي من حجز مكان أساسي.وتواصل إدارة السماوي ترتيب الأوراق على صعيد اللاعبين، مع الحفاظ على القوام الأساسي للفريق بعد الموسم المتميز الذي قدمه السماوي.

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