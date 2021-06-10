الإمارات تستضيف معسكر السودان

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تلقى الاتحاد السوداني لكرة القدم، دعوة من نظيره الإماراتي، لإقامة معسكر للمنتخب السوداني بدولة الإمارات، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين اتحادي البلدين.

ولم يحدد الاتحاد الإماراتي فترة المعسكر المعني، لكنه ترك الخيار مفتوحاً أمام اتحاد الكرة السوداني.

وتنتظر منتخب السودان التزامات دولية وقارية وإقليمية عدة هذا العام، أهمها انطلاق مبارياته في سبتمبر المقبل بتصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال. وكان رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم قد لبى دعوة نظيره الإماراتي لحضور نهائي كأس الإمارات، الذي لعب في مايو الماضي.

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