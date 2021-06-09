ختام منافسات بطولة نادي شباب الأهلي لكرة القدم الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت منافسات «بطولة نادي شباب الأهلي لكرة القدم الإلكترونية في لعبة فيفا 21»، والتي نظمتها «ڤي سلاش للرياضات الإلكترونية» بالتعاون مع نادي شباب الأهلي وتحت إشراف جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية.

وشهد البطولة عشاق كرة القدم الإلكترونية من الشباب والناشئين، والتي أقيمت في إحدى قاعات نادي شباب الأهلي بمنطقة القصيص، وحقق المركز الأول اللاعب عمر الحمادي، والذي سيمثل نادي شباب الأهلي في الموسم المقبل في دوري الخليج العربي الإلكتروني، وأحرز المركز الثاني اللاعب راشد الزعابي، في حين حقق المركز الثالث اللاعب خالد نبيل.

وتقدم المستشار سعيد علي الطاهر، الأمين العام لجمعة الإمارات للرياضات الإلكترونية، بخالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة نادي شباب الأهلي على استضافة البطولة وحرصه على استقطاب ممارسي هذه اللعبة من الشباب والناشئين، وتقديم الجوائز لهم، وشكر الطاهر شركة «زمزم ديستربيوشن»، و«ڤي سلاش» للرياضات الإلكترونية على مساهمتهما الفعالة في إنجاح البطولة.

من جانبه قال محمد البنّاء، الرئيس التنفيذي لـ«ڤي سلاش» ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إن البطولة شهدت مشاركة 200 لاعب من مختلف الجنسيات والأعمار، وأقيمت التصفيات الأولية عبر «الأونلاين»، والتصفيات النهائية - دور 8 «أوفلاين» وباتخاذ كل التدابير الاحترازية.

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