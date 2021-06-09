شباب الأهلي يتصدر أندية دورينا بالقيمة السوقية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تصدر شباب الأهلي قائمة أغلى أندية دوري الخليج العربي من حيث القيمة السوقية للاعبيه مع نهاية الموسم الأخير 2021-2020، وفقاً لآخر تحديث لموقع ترانسفير ماركت المتخصص بسوق انتقالات لاعبي كرة القدم حول العالم.

وارتفعت القيمة السوقية لأندية دوري الخليج العربي بقيمة 61.73 مليون يورو، بنسبة 45.3% مقارنة بالفترة نفسها الموسم الماضي الذي شهد إلغاء الدوري بسبب جائحة كورونا، إذ بلغ إجمالي القيمة السوقية للاعبي الأندية وفقاً لتصنيف الموقع الصادر، الثلاثاء، 198.13 مليون يورو، فيما كان إجمالي القيمة السوقية في يونيو من العام الماضي 136.40 مليون يورو.

وساهمت عودة الموسم الكروي في أكتوبر الماضي والتعاقدات التي أبرمتها الأندية خلال الموسم المنصرم في زيادة القيمة السوقية للاعبي أندية دوري الخليج العربي بعد التأثر الذي أصابها بسبب توقف النشاط نتيجة الجائحة التي أدت إلى تراجع كبير في كرة القدم على مستوى العالم قبل أن تتعافى مجدداً.

ولكن من المتوقع أن يشهد الموسم الكروي الجديد 2021 - 2022 تغيراً على مستوى القيمة السوقية للأندية بناءً على التعاقدات المنتظر إبرامها في فترة الانتقالات الصيفية، ورحيل عدد من اللاعبين الأجانب وضم لاعبين جدد.

وبلغت القيمة السوقية للاعبي شباب الأهلي وفقاً للتصنيف الأخير 24.35 مليون يورو في صدارة أندية الدوري بزيادة بنسبة 21.6% عن بداية الموسم الأخير الذي انطلق في أكتوبر من العام الماضي، إذ حقق الفريق ثلاث بطولات محلية هي كأس السوبر وكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، بينما حل الشارقة في المركز الثاني 23.10 مليون يورو، بزيادة بنسبة 33.1%، وفي المركز الثالث الجزيرة بطل دوري الخليج العربي 2020 - 2021 بقيمة 21.18 مليون يورو، بزيادة بنسبة 80.2%.

وسجل نادي العين أكبر معدل من التراجع مقارنة بالتصنيف الأخير الذي تصدر خلاله القائمة، وبنسبة تراجع بلغت 19.2%، حيث احتل المركز الرابع بقيمة 19.58 مليون يورو، فيما جاء النصر خامساً بقيمة 18.40 مليون يورو.

قفزة السماوي

وحقق بني ياس وصيف دوري الخليج العربي في الموسم المنصرم قفزة كبيرة على صعيد القيمة السوقية للاعبيه بعد أن قدم موسماً استثنائياً، إذ احتل المركز السادس في قائمة أغلى الأندية بقيمة 17.13 مليون يورو، وبارتفاع بنسبة 144.6% عن بداية الموسم الذي بلغت قيمته حينها 7 ملايين يورو.

وجاء الوصل في المركز السابع بقيمة سوقية بلغت 15.05 مليون يورو، والوحدة ثامناً بـ 12.50 مليون يورو، واتحاد كلباء في المركز التاسع بـ 10.83 ملايين يورو، وعجمان عاشراً بـ 9.18 ملايين يورو، ثم الظفرة بقيمة 7.30 ملايين يورو، وخورفكان بـ 6.95 ملايين يورو.

قائمة اللاعبين

وواصل البرازيلي إيغور كورونادو لاعب الشارقة تصدره لقائمة الأغلى قيمة سوقية في الدوري بـ 5.5 ملايين يورو، فيما جاء مواطنه إيغور جيسوس مهاجم شباب الأهلي ثانياً بقيمة 5 ملايين يورو بعدما أسهم تألق اللاعب مع ناديه في الموسم الأخير في ارتفاع قيمته السوقية عند انضمامه من 950 ألف يورو إلى 5 ملايين مع نهاية الموسم.

وجاء مهاجم الجزيرة وهداف الدوري ، علي مبخوت في المركز السادس بقيمة سوقية بلغت 4 ملايين يورو، كأغلى اللاعبين المواطنين في الدوري، يليه زميله خلفان مبارك كثاني أغلى المواطنين بقيمة 3.50 ملايين يورو.

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