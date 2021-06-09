«قضاة الملاعب» تستعد للموسم بتغييرات إدارية وفنية

المصدر: دبي- العوضي النمر

تعكف لجنة قضاة الملاعب في اتحاد الكرة على تقييم العمل الفني والإداري الخاص بالإدارة التنفيذية خلال الفترة الماضية، من أجل إعادة ترتيب الأوراق وبدء الاستعداد للموسم الجديد، وفق أسس جديدة قامت اللجنة بإعدادها لمواكبة طموحات المرحلة المقبلة، سعياً لظهور الحكام بمستوى أكثر تميزاً، وعلم «البيان الرياضي» أن تغييرات إدارية وفنية ستتم خلال المرحلة المقبلة، حيث يتم التفاوض حالياً مع عدد من خبراء التحكيم في العالم من أجل الاستعانة ببعضهم للارتقاء بسلك التحكيم خلال الموسم المقبل.

ولا تزال المفاوضات والمشاورات جارية مع خبراء إنجليز نظراً للخبرة الكبيرة التي يتمتعون بها، إضافة إلى بعض الخبراء من جنسيات مختلفة من أجل الاستقرار على أفضلهم لتولي الإشراف الفني على قضاة الملاعب في الموسم المقبل، كما سيتم منح أولوية لحكام تقنية الفيديو، حيث يوجد توجه بتخصيص خبير فني لتولي الإشراف على حكام تلك التقنية، ويعد خالد الدوخي المدير الفني الحالي لقضاة الملاعب واحداً من أبرز الأسماء المرشحة لتلك المهمة، بحكم خبرته الكبيرة في هذا المجال، ويأتي هذا الاهتمام الكبير بإعادة ترتيب أوراق قضاة الملاعب بعد أن رصدت اللجنة 6 حالات تحكيمية مؤثرة في نتائج مباريات الموسم الماضي وعدم رضا البعض من الأداء التحكيمي، وهو ما لا ترضاه اللجنة لكوادرها التحكيمية المشار إليهم بالبنان على المستوى القاري.

تحضير

وبدأت لجنة قضاة الملاعب برئاسة سالم الشامسي ونائبه الدولي السابق محمد عمر، التحضير للموسم الجديد، حيث من المتوقع أن يبدأ قضاة الملاعب استعداداتهم للموسم الكروي الجديد بداية في 10 أغسطس المقبل من خلال تدريبات محلية، ومن ثم الانخراط في معسكر تدريبي خارجي، وهناك 3 دول مرشحة لاستضافة المعسكر وهي ألمانيا، وروسيا، وصربيا، وجار التشاور مع الجهات المختصة لتحديد الوجهة المناسبة وفق الإجراءات الاحترازية الطبية الواجب توافرها في الدولة التي سيقام بها المعسكر.

وسيتم الاستعانة بأبرز الخبراء والمحاضرين الدوليين المتخصصين خلال المعسكرات الخارجية سواء لقضاة ملاعب الدرجة الأولى والمحترفين أو حكام المجموعة «b» التي توليهم اللجنة اهتماماً كبيراً نظراً لأنهم يشكلون نخبة من قضاة الملاعب الذين ينتظرهم مستقبلاً باهراً خلال السنوات المقبلة، لذلك تقوم بإعدادهم بشكل جيد.

دورات

وسيتم عقد دورتي «VAR» واحده قبل المعسكر والثانية قبل انطلاق الدوري من أجل تدريب قضاة الملاعب بشكل جيد على الحالات التي تحدث خلال المباريات الرسمية وتوحيد القرارات والسعي لاختصار الوقت المستغرق في مراجعة الحالات.

كما توفر اللجنة معسكرات داخلية لحكام المراحل السنية، وتم تقسيمهم على ثلاث مجموعات نظراً لزيادة العدد، من أجل إعدادهم بشكل جيد وتنظيم العديد من المحاضرات الفنية لهم لصقل خبراتهم وإكسابهم مزيداً من الخبرات التي تؤهلهم لأداء مهمتهم على الوجه الأكمل، نظراً لأنهم يشكلون القاعدة المهمة لمستقبل التحكيم.

تأهيل

ولم تكتف اللجنة بإعداد وتأهيل قضاة الملاعب وحسب، وإنما يمتد الاهتمام ليشمل مراقبي «مقيمي» الحكام، حيث سيتم عقد عدة دورات صقل لهم قبل انطلاق الدوري، وعلى مدار فترات الموسم من أجل الارتقاء بهذا التخصص المهم، كما تشهد الفترة المقبلة عقد دورة لاستقطاب مراقبي حكام جدد من الحكام المعتزلين، والعمل على إعدادهم لتولي تلك المهمة.

دعم

وتدعم لجنة الحكام جهود الحكم الدولي عمر آل علي للانضمام إلى حكام النخبة «A» الآسيوية بعد أن ظهر بمستوى طيب خلال الموسم الماضي، مما أهله للترشح للترقية بقائمة النخبة القارية.

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