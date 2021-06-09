الاتحاد الآسيوي يختار ليما أفضل لاعب

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نجم منتخبنا الوطني فابيو ليما، أفضل لاعب في مباراة الأبيض أمام تايلاند، بعد أن قدم ليما مستوى مميزاً، وساهم بدرجة كبيرة في تفوق منتخبنا على منافسه، كما نجح في تسجيل الهدف الثاني برأسية خادعة.

وتحدث ليما في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، مقدماً شكره للجماهير التي آزرت اللاعبين، وواعداً بمواصلة العطاء فيما تبقى بالتصفيات. وقال: «قدمنا مباراة قوية أمام منافس شرس وعنيف، أدينا بصورة جيدة في الشوط الأول، وصنعنا فرصاً عديدة، حدث بعض التراجع في الشوط الثاني، لكن النهاية كانت سعيدة».

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