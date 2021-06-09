عبد الله رمضان: التركيز على إندونيسيا

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

صرح عبد الله رمضان لاعب منتخبنا الوطني، أن المباراة جاءت صعبة رغم تقدم الأبيض بهدفين ، مشيراً إلى أن المنتخب التايلاندي لعب كل أوراقه ونجح في تقليل الفارق ، ما تسبب في تراجع منتخبنا إلى الوراء بهدف الحفاظ على الأسبقية والاستحواذ على الكرة إلى أن تمكن من إضافة الهدف الثالث، وتابع قائلاً: المنتخب التايلاندي لعب بطريقة دفاعية مكثفة وغلق المساحات بشكل جيد، ما صعب مهمة منتخبنا في الاستحواذ على الكرة.

وختم: أنهينا مباراتين بنجاح ونحتاج إلى تكرار الإنجاز في الجولتين المتبقيتين، نركز حالياً على مواجهة إندونيسيا للخروج بثلاث نقاط لتعزيز موقعنا في جدول الترتيب قبل المباراة الأخيرة أمام فيتنام التي ستحسم الصدارة.

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