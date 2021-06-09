مارفيك: نجحنا في «نصف المهمة» بأداء غير مقنع

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني أن الأبيض حقق المطلوب منه في مباراته أمام تايلاند وأنّه نجح في «نصف المهمة» حتى الآن ويتوجّب عليه استكمال النصف الآخر على الوجه الأمثل، مشدداً على ضرورة تحويل التركيز الكامل إلى مواجهة إندونيسيا التي لا تقل أهمية عن مباراتي ماليزيا وتايلاند بما أن الأبيض يحتاج إلى 4 انتصارات لا غير.

وأوضح مارفيك أن منتخبنا الوطني خرج بالنتيجة المستحقة إلا أنه كان قادراً على تقديم مستويات أفضل، لافتاً إلى أنه لم يكن راضياً عن بعض الفترات خلال المباراة التي قدم فيها المنتخب أداء غير مقنع ومشدداً على مواصلة العمل لأن المهمة لم تنته بعد وأمام الأبيض 6 نقاط أخرى يجب أن يقتلعها من الملعب، وقال: حققنا فوزاً مهمّاً لكنني لست راضياً عن بعض الفترات، كنا قادرين على تقديم الأفضل وتسجيل 5 أو 6 أهداف أخرى.

وتابع: سعداء بالنتيجة ولكننا ندرك أننا بحاجة للمزيد من العمل، والمباراة تعتبر درساً للاعبين أنه يجب استغلال الفرص لأن المنافس بإمكانه العودة في أي لحظة.

وبشأن مواجهة أندونيسيا المقبلة، قال:«سنلعب بكل تركيز، هدفنا الفوز دائماً».

من جهته أكد الياباني أكيرا نيشينو مدرب المنتخب التايلاندي أن لاعبيه قدموا كل ما لديهم في المباراة أمام الإمارات لكنهم لم يتمكنوا من تغيير أي شيء، معرباً عن استيائه من عدم قدرة منتخب «أفيال الحرب» تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات، مؤكداً أن النتائج لم تكن في مستوى التطلعات.

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