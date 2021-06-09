راشد بن حميد: شبابنا «ما قصروا»

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، أن شبابنا لم ولن يقصروا في أداء مهمتهم، وأعرب عن سعادته بالفوز 3 - 1 على منتخب تايلاند، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل، ضمن المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، وتأكيد المنتخب احتلاله المركز الثاني دون مشاركة من المنافسين، وتمنى رئيس اتحاد الكرة مواصلة منتخبنا المشوار بنفس الروح والأداء في المباراتين المتبقيتين أمام إندونيسيا وفيتنام، لنيل بطاقة التأهل إلى مرحلة الحسم.

وقال رئيس اتحاد الكرة إن: «التصفيات قوية ومبارياتها صعبة لأن كل المنافسين منتخبات معروفة وقوية، ونحن نحترم كل المنافسين، ونتعامل مع المباريات على أساس أن كلاً منها بطولة مستقلة، والتعامل الجيد مع كل مباراة وفق ظروفها ومعطياتها».

عزيمة



وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «أهدرنا الكثير من الفرص، في مباراة تايلاند، ولكن بقيت عزيمة شبابنا قوية والإصرار كبير على تحقيق الفوز، والسعي لتسجيل الأهداف حتى آخر صافرة من زمن المباراة، حيث يملك منتخبنا انسجاماً وقوة، والتزاماً بإرشادات وتوجيهات المدرب، وأشكر اللاعبين على جهودهم على الفوز الذي ينقلنا بقوة إلى المحطة التالية من محطات التصفيات».

تحضير

وأشار رئيس اتحاد الكرة إلى أن التجهيز والإعداد الجيد خلال معسكر الفترة الماضية، وتحضير اللاعبين بشكل ممتاز، كل ذلك أظهر اللاعبين بلياقة بدنية ممتازة، مما جعلنا ندخل كل مباراة بروح عالية وبمنافسة قوية، وأضاف: «أثمن كل من يدعم ويساند المنتخب، وكل كلمة وصورة وتعليق إيجابي، يساعد اللاعبين ويحفزهم على الأداء الطيب، وأطالب الجميع باستمرارية الدعم، لأن لاعبينا يستحقون الشكر والتقدير».

إمكانات

واختتم الشيخ راشد بن حميد النعيمي تصريحه بقوله: «الحمد لله، هناك انسجام بين المدير الفني واللاعبين وقناعة بإمكانات المدرب مارفيك، الذي يبذل جهداً كبيراً في قراءة المباراة والتحضير لها، ويسخر كل جهوده من أجل تحقيق الفوز، ومن المهم الالتزام بتوجيهات وتعليمات المدرب، لتحقيق المزيد من الانتصارات في المباريات المقبلة».

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