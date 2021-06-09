بحث سبل التعاون مع اتحاد الكرة الصيني

المصدر: (عجمان - البيان الرياضي)

عقد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، اجتماعاً مع تشين شويوان رئيس الاتحاد الصيني، وذلك على هامش مشاركة الصين في المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المقامة بالشارقة.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين على مستوى المنتخبات الوطنية والدورات التدريبية وتبادل الخبرات. شارك في الاجتماع دو تشاوكاي نائب رئيس الاتحاد الصيني، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وعفراء المهيري من برنامج خبراء الإمارات لقطاع الرياضة.

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