وديتان لمنتخب الشباب استعداداً لكأس العرب

المصدر: (دبي - وام)

يستعد منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2001 لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره اللبناني غداً والاثنين المقبل ضمن معسكره الداخلي بدبي في إطار برنامج استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً التي ينظمها الاتحاد العربي، وتستضيفها العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 20 يونيو الجاري إلى 7 يوليو المقبل بمشاركة 16 منتخباً.

ودشن منتخبنا معسكره الداخلي أمس على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة، حيث أدى أولى حصصه التدريبية تحت قيادة المدرب الإسباني فرانك أوتيغا بمشاركة 28 لاعباً استدعاهم لهذا المعسكر.

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