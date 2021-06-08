بلات: ريبروف قادر على استعادة أمجاد العين

المصدر: العين - طلحة عبد الله

يعتقد ديفيد بلات، المدير الرياضي، بنادي العين، أن مدرب الفريق الجديد الأوكراني سيرجي ريبروف، الذي تعاقد معه النادي أول من أمس، خلفاً للمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، قادر على الوصول بالعين إلى مستوى يعيده لمنصات التتويج واستعادة الأمجاد، قياساً على ما يملكه من إمكانات وخبرات في عالم التدريب، كما تؤكد ذلك سيرته، وقال إنه من طينة الكبار في عالم التدريب، وأوضح أن الرغبة المشتركة بين العين والمدرب الجديد أسهمت في حسم الصفقة والوصول إلى النهاية السعيدة.

وتعاقد العين مع المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف (47 عاماً)، الأحد الماضي ليحسم بذلك أحد أهم الملفات قبل انطلاق الموسم المقبل، حيث تتطلب المرحلة الحالية وجود مدرب لمناقشة خطط الإعداد والإحلال التي يحتاجها الفريق لدعم صفوفه قبل بداية الاستعداد، فيما أكدت مصادر أن المدرب الجديد بصدد استقدام طاقم فني بمعرفته يتكون من مساعد مدرب، ومدرب لياقة، ومدرب أثقال، ومحلل أداء، لمساعدته في مهمته المقبلة.

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