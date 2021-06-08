خورفكان يتعاقد مع العراقي أسامة رشيد

المصدر: خورفكان – محمد فضل

تعاقدت شركة نادي خورفكان لكرة القدم مع اللاعب العراقي أسامة رشيد في صفقة انتقال حر وسبق وأن لعب رشيد والذي يجيد خانة لاعب المحور ويحمل الجواز الهولندي لمنتخبات المراحل السنية بهولندا والمنتخب العراقي الأول والعديد من الأندية الأوروبية في دوريات البرتغال وبلغاريا وتركيا.

وحضر توقيع العقد مع اللاعب العراقي الجديد عبد الله عامر الحمادي نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي خورفكان مرحباً باللاعب رشيد في خورفكان متمنياً له التوفيق خلال الموسم الكروي المقبل مع النسور .

وأشار الحمادي الى أن اللاعب سينضم رسمياً لصفوف الفريق اعتباراً من الفترة المقبلة وذلك عقب انطلاقة الاعداد تأهباً لاستحقاقات الموسم الجديد .

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