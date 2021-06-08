لوكاس بيمنتا.. ملك الاعتراض

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

استطاع المدافع البرازيلي لوكاس بيمنتا لاعب الوحدة أن يضع نفسه ضمن أفضل المدافعين في دوري الخليج العربي منذ انضمامه إلى الوحدة في الانتقالات الشتوية في يناير 2019 قادماً من بوتافوغو، وحجز لنفسه مكاناً أساسياً في تشكيلة العنابي التي شهدت تطوراً ملحوظاً على مستوى المنظومة الدفاعية مقارنة بالسنوات الماضية.

ووفقاً لإحصائيات رابطة المحترفين، تصدر بيمنتا المسجل في فئة المقيمين، قائمة أكثر اللاعبين نجاحاً في اعتراض تمريرات المنافسين بـ 51 اعتراضاً، بعد أن برز كواحد من أفضل المدافعين في الموسم الأخير، متقدماً على ماجد راشد لاعب اتحاد كلباء الذي جاء ثانياً في اعتراض التمرير بـ 46 اعتراضاً، بالتساوي مع زميله في فريق «النمور» فهد سبيل، فيما جاء المغربي عصام العدوة مدافع الظفرة رابعاً بـ 45 اعتراضاً، وهوغو نيريس مدافع الوصل بالعدد نفسه من الاعتراضات.

إضافة قوية

وأكدت أرقام المدافع البرازيلي الشاب أنه إضافة قوية للوحدة في الموسمين الأخيرين، ليحوز على ثقة الإدارة التي جددت عقد اللاعب مع النادي نوفمبر من العام الماضي حتى عام 2024، إضافة إلى فرض نفسه على قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا، ومشاركته في مباريات البطولة القارية للعام الثاني على التوالي وتسجيله بدلاً من أحد الأجانب الأربعة، وهو الكونغولي باول مبوكو.

ولعب بيمنتا 21 مباراة في الدوري مع الوحدة في موسم 2020 - 2021، بإجمالي 1884 دقيقة لعب، ويعد ثالث أكثر لاعبي الوحدة مشاركة في المباريات بعد الكوري الجنوبي لي ميونغ، وقائد الفريق إسماعيل مطر، إلى جانب إحرازه هدفاً، وحصوله على إنذارين فقط طوال الموسم.

نجاحات

ونجح بيمنتا في 38 محاولة افتكاك خلال الموسم بنسبة نجاح 76.3%، و86 التحاماً، بينما بلغت المواجهات الهوائية الناجحة للاعب 104 مواجهات بنسبة 53%، فيما بلغ معدل التشتيت 75، و101 تغطية ناجحة.

ورغم أن الأنظار دائماً تتجه نحو المهاجمين والهدافين إلا أن الموسم المنصرم من دوري الخليج العربي شهد بروز أكثر من مدافع قدموا أداءً جيداً للغاية مع أنديتهم، في مقدمتهم الصربي ميلوس كوسانوفيتش مدافع الجزيرة، الذي يعد واحداً من هدافي «فخر أبوظبي» بعد أن أحرز 6 أهداف مؤثرة خلال الموسم، ويشاركه في قائمة المدافعين الهدافين، المخضرم يوسف جابر مدافع شباب الأهلي الذي أحرز 5 أهداف.

كما برز خلال الموسم مدافع الجزيرة الشاب خليفة الحمادي الذي تصدر قائمة أفضل افتكاك ناجح خلال مباريات الدوري بـ 43 افتكاكاً، والصربي ساشا إيفكوفيتش وحسن المحرمي وخالد العطاس مدافعي بني ياس قبل إصابة الأخير بالرباط الصليبي، وساهموا في إنهاء السماوي الموسم كأقوى دفاع في دوري الخليج العربي، بعد أن تلقت شباك الفريق 22 هدفاً فقط في 26 مباراة.

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