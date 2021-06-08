عجمان يحدد خارطة أجانبه للموسم الجديد

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

حددت إدارة عجمان، بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الصربي غوران توفيدزيتش، ملامح ملف المحترفين الأجانب للموسم الجديد وفقاً لحاجة الفريق، حيث تم الاتفاق على تنويع اللاعبين الأجانب في خطوط اللعب الثلاثة، عوضاً عن التركيز على الناحية الهجومية فقط كما جرت العادة، حيث تقرر توزيع اللاعبين الأربعة بتسجيل لاعب مدافع ولاعب في خط الوسط واثنين في الهجوم، وذلك في إطار تصحيح الأوضاع التي أدت لاستقبال مرمى عجمان 57 هدفاً في دوري الخليج العربي للموسم الماضي الذي نجح في نهايته الفريق في تحقيق البقاء بصعوبة، وتجري المشاورات لتسجيل المحترفين الأربعة الجدد بعد أن قرر النادي عدم التجديد لمحترفيه الذين أكملوا معه الموسم.

تمديد

وفي ذات الاتجاه، طلب عجمان من نادي شباب الأهلي تمديد إعارة اللاعب البرازيلي لياندرو في فئة اللاعب المقيم الذي تمت إعارته في الدور الثاني لدوري الموسم الماضي وقدم مستوى جيداً، اختتمه بتسجيل هدف الفوز الغالي في مرمى الفجيرة والذي قاد الفريق للبقاء.

ولم يحسم عجمان بصورة نهائية أسماء اللاعبين المواطنين الذين سيغادرون النادي في الموسم المقبل، انتظاراً لموقف المدرب الصربي، الذي يعكف على دراسة احتياجات الفريق وتحديد الأسماء التي يسعى لبقائها معه.

وكان الظهير الأيمن، خالد الزري، قد أعلن رحيله بشكل رسمي عن البرتقالي بعد انتهاء عقده، وفضّل الانتقال إلى اتحاد كلباء في صفقة انتقال حر.

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