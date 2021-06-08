عبد العزيز النعيمي: افتتاح أكاديمية الأرجنتين في عجمان أغسطس المقبل

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، إتمام اتفاقية إقامة الأكاديمية الأرجنتينية التكنولوجية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وبالشراكة مع مركز كواترو الرياضي، الذي سيكون مقراً للأكاديمية في عجمان، على أن يكون الافتتاح الرسمي أغسطس المقبل.

جاء ذلك، بمشاركة عبر الدائرة التلفزيونية مع «كلاوديو تابيا» رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وجييرمو توفوني رئيس مجلس إدارة معاهد الاتحاد الأرجنتيني، وبحضور أعضاء مجلس إدارة مركز كواترو الرياضي، حيث تم الإعلان عن إطلاق المشروع، الذي سيتم افتتاحه في إمارة عجمان، تحت إشراف الخبراء الأرجنتينيين، الذين ابتكروا برنامجاً حديثاً للتدريبات، يسهم في تطوير ممارسي كرة القدم، واللعبة بشكل عام، من خلال نقل خبرات الأرجنتين، التي أنجبت أساطير مثل مارادونا وميسي، وغيرهم.

افتتاح

وقال عبد العزيز عبد الله مدير مركز كواترو الرياضي، بأن الاستعدادات قائمة لانطلاق الموسم الأول للأكاديمية، الذي سيبدأ خلال شهر أغسطس القادم، ويسبقه فترة كافية لتسجيل اللاعبين الراغبين بالانضمام للأكاديمية، وتم بالفعل الانتهاء من جميع الإجراءات، لانطلاقة مميزة للأكاديمية الفريدة من نوعها، والتي تعتبر الأولى بعد الأرجنتين، الدولة التي ابتكرت هذه التقنيات في تدريب كرة القدم، حيث سيتم عن الإعلان عن الكادر الفني والإداري للأكاديمية خلال الأيام القادمة، قبيل الانطلاق الرسمي للتدريبات.

سعادة

وتسلم الشيخ عبد العزيز النعيمي، قميص منتخب الأرجنتين، بهذه المناسبة، من محمد النجار المدير الإداري للأكاديمية في الإمارات، كما تبادل معه درع مركز كواترو الرياضي، وعبّر الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، عن سعادته بإطلاق هذا المشروع الرياضي الحيوي في إمارة عجمان، وقال: سررت بالتواصل عبر الاتصال المرئي، مع كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وجييرمو توفوني رئيس مجلس إدارة معاهد الاتحاد الأرجنتيني، وأعلنا معاً عن افتتاح الأكاديمية الأرجنتينية التكنولوجية لكرة القدم، بالشراكة مع مركز كواترو الرياضي بعجمان، والتي تهدف لتطوير رياضة كرة القدم في الإمارات، من خلال أحدث التقنيات، التي سيتم استخدامها في تطوير اللاعبين، متمنياً للجميع التوفيق في هذا المشروع الرائد.

وقال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني، خلال مداخلته عبر الاتصال المرئي: «لدى اتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، تاريخ حافل بالإنجازات والنجاحات، منذ تأسيسه عام 1882، واتخذ قرار إنشاء المعاهد، لنقل هذه التجربة للعالم بأسره، والتي تم تطبيقها في الأرجنتين على مدى 40 عاماً، حيث تضمن هذه المعاهد التكنولوجية، نقل التجربة الأرجنتينية بالشكل الصحيح لطريقة التدريب والدراية الفنية، التي تم التحقق منها وإثباتها عبر أجيال من اللاعبين العالميين، وتستند على ثلاثة مناهج، هي عملي، نظري والتطوير، وتهدف إلى توفير بيئة مواتية للأطفال، لتعلُّم كرة القدم».

تدريب عبر الإنترنت

صرح جييرمو توفوني رئيس مجلس إدارة معاهد الاتحاد الأرجنتيني، بأن أكاديمية أفا، تتميز بنظام التعليم عن بعد، حيث سيحصل الطلاب على تدريب عبر الإنترنت، ستكون الديناميكيات هي الألعاب، بحيث يجد الأطفال في التعلم نشاطاً ترفيهياً، وتتميز أيضاً أكاديمية أفا بنظام SOFTWARE users.

ويعمل هذا النظام على تمكين الآباء وأولياء أمور الأطفال المشاركين، من التواصل مع المدربين، ورؤية تطور أطفالهم، وأيضاً اللاعب سيتمكن من الوصول إلى محتوى التعليم النظري، وأفضل مقاطع فيديو أخذت له، بالإضافة إلى الحصول على التقييم من مدربه.

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