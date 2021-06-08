إيغور جيسوس: عشت أفضل مواسمي مع شباب الأهلي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

اعتبر المهاجم إيغور جيسوس، أن موسمه الأخير مع شباب الأهلي هو الأفضل والأقوى في مسيرته، بعدما تمكن من تسجيل 21 هدفاً في 40 مباراة في مختلف المسابقات المحلية، ودوري أبطال آسيا، وساهم في تتويج الفريق بكأس سوبر الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

مشاركة

ورصد موقع «تيررا»، مشوار إيغور مع «فرسان دبي»، مشيراً إلى أن اللاعب شارك في 24 مباراة، وسجل 12 هدفاً، إلى جانب 8 تمريرات حاسمة، وساهم في ارتقاء الفريق من المركز السادس إلى المركز الثالث مع نهاية المسابقة.

وصرح إيغور للموقع، قائلاً: «كان بالتأكيد أفضل موسم في مسيرتي، بعدما سجلت 21 هدفاً، وفزت بثلاثة ألقاب مع شباب الأهلي، وتمكنت من تحقيق كل أهدافي، وعلي أن أشكر الله على كل ذلك، وأنا سعيد جداً بالموسم الأخير، وكان عاماً ناجحاً للغاية، وأنا ممتن جداً لكل ذلك النجاح».

دروس

وتحدث المهاجم أيضاً عن الدروس المستفادة، وتجربته الأولى في الإمارات، قائلاً: "أعتقد أنني كنت مركزاً للغاية، لأنني كنت أعرف مدى أهمية هذا الموسم الأول، ولذلك، قررت أن أبذل قصارى جهدي، مع تحديد بعض الأهداف في رأسي، والتي تمكنت من تحقيقها، وعلي أن أشكر الله فقط، لأن أهدافي تحققت، والآن حان الوقـت للتحضير للعودة بشكل أفضل في الموسم المقبل.

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