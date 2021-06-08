ريبروف يبدأ مهمة إعادة أمجاد العين

المصدر: (دبي - أ ف ب)

يبدأ المدرب الأوكراني سيرغي ريبروف، المدير الفني الجديد لنادي العين في دراسة عناصر الفريق، ووضع تصوّر عن فترة الإعداد للموسم الجديد، إضافة لدراسة متطلبات الفريق في سوق الانتقالات، والأمور الخاصة لتجديد العقود، وغيرها من الأمور الفنية، في إطار مهمة مرسومة للمدرب ريبروف (47 عاماً) لإعادة العين إلى منصات التتويج من جديد بعدما خرج الموسم الماضي 2020-2021 خالي الوفاض، واحتل المركز السادس في الدوري الإماراتي، وفشل في التأهل إلى دوري أبطال آسيا للعام الثاني على التوالي.

وكان العين قد أعلن مساء أول من أمس التعاقد مع المدرب الأوكراني سيرغي ريبروف، ليحل خلفاً للبرتغالي بيدرو إيمانويل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز