وصافة على درب المونديال الأبيض

المصدر: دبي - العوضي النمر

فض منتخبنا الوطني الشراكة على المركز الثاني وانفرد بها في تصفيات المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، بعد أن واصل انتصاراته وحقق فوزاً غالياً على نظيره تايلاند بثلاثة أهداف مقابل هدف، بإمضاء كايو «ق 14» وليما «ق 34» و«بيليه ق 94»، بينما سجل لتايلاند سوفانات «ق 54»، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على ملعب نادي الوصل في دبي، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 12 نقطة، ولا تزال فيتنام في الصدارة برصيد 14 نقطة بفوزه على إندونيسيا بأربعة أهداف أمس في الموعد نفسه.

ونجح كايو في ترجمة الهجوم بتسجيله هدف التقدم بعد 14 دقيقة، وكاد مبخوت أن يسجل هدفاً ثانياً، ولكنه لم يوفق لاستبسال حارس تايلاند، وأسفر الضغط المتواصل للأبيض عن تسجيل الهدف الثاني بضربة رأس رائعة من ليما بعد 34 دقيقة.

مع بداية الشوط الثاني كثف المنتخب التايلاندي هجومه لتقليص الفارق، ونجح لاعبه سوفانات في تسجيل هدف بعد 54 دقيقة، وأجرى المدرب مارفيك تغييراً بمشاركة ماجد حسن بديلاً عن خلفان مبارك، من أجل إعادة السيطرة على وسط الملعب، خاصة في الشق الدفاعي، وبعدها كثف المنتخب من هجومه وأهدر العديد من الفرص السهلة، خاصة من مبخوت، غير المبخوت في المباراة، وشارك محمد جمعة «بيليه»، الذي نجح في اقتناص الهدف الثالث بتمريرة ساحرة من علي مبخوت.

وقال مارفيك مدرب الأبيض: لست راضيا عن بعض الجزئيات في المباراة ولكن قمنا بما هو مطلوب والفوز على منتخب عنيد، كان بإمكاننا تسجيل 5 أو 6 أهداف

وتابع: هذه المباراة كانت أول اختبار حقيقي لنا في مواجهة بعض التحديات التي لم نواجهها في السابق، دخلنا المباراة باحترافية وتعاملنا بشكل جيد مع منتخب يتحرك بسرعة، في الشوط الثاني قمت بإشراك ماجد حسن وقدم الإضافة المطلوبة، أهنئ اللاعبين على أدائهم القوي وانتشارهم الجيد في الملعب، رغم ضياع بعض الفرص السهلة،

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