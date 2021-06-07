راشد بن حميد يكرم «أم علي»

المصدر: دبي - العوضي النمر

كرم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم مشجعة منتخب الإمارات «أم علي» لحرصها الدائم على دعم وتشجيع المنتخب خلال مشاركاته الرسمية، رغم ظروفها الصحية، متمنيا لها دوم الصحة وطول العمر لتكون سندا دائما للاعبي المنتخب وحافزا لزيادة عطائهم، وقام الشيخ راشد بإهدائها قميص المنتخب وصورة تذكارية خلال حضورها إحدى مباريات المنتخب السابقة.

جاء ذلك التكريم على هامش مباراة منتخب الإمارات الوطني مع تايلاند في التصفيات الاسيوية المشتركة والتي أقيمت مساء أمس على ملعب نادي الوصل، وشهد التكريم عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

بدورها أعربت المشجعة «أم علي» عن سعادتها بتكريم اتحاد الكرة لها، وقالت: هذا واجبي أن أدعم منتخب وطني وأشجع لاعبيه وأحفزهم من أجل تحقيق الفوز، ووجهت الشكر إلى الشيخ راشد بن حميد علي تلك اللفتة الطيبة لتكريمها، وقالت إنها لفتة جميلة معبرة تنم عن حرص اتحاد الكرة ومسؤولية لجذب الجماهير لدعم المنتخب.

وتمنت «أم علي» التوفيق للأبيض خلال تلك التصفيات وتحقيق الفوز خلال مبارياتها من أجل نيل بطاقة التأهل إلي مونديال 2022، وقالت: «هذه أمنية كل جماهير ومحبي الأبيض وإن شاء الله يحققها رجال المنتخب ويسعدوا جماهيرهم».

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