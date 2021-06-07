راشد بن حميد: العزيمة وإصرار شبابنا وراء الفوز الكبير على تايلاند

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، عن سعادته بالفوز 3-1 على منتخب تايلاند مساء اليوم، على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل، ضمن المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وقال : "ضيعنا الكثير من الفرص، ولكن بقت عزيمة شبابنا قوية على الفوز، وظل حتى الهدف الأخير، لديه الإصرار، ويملك منتخبنا انسجام وقوة، وهناك التزام بإرشادات وتوجيهات المدرب، وأشكر اللاعبين على جهودهم على الفوز الذي ينقلنا بقوة إلى المحطة التالية".

وأضاف: "التجهيز والمعسكر في الفترة الماضية، حضر اللاعبين بشكل ممتاز، وظهر اللاعبين بلياقة بدنية ممتازة، وندخل كل مباراة بروح عالية وبمنافسة قوية، وأتمنى بقاء منتخبنا بنفس الروح والأداء في المباراتين المتبقيتين، وكل المنافسين منتخبات معروفة وقوية، ونحترم كل المنافسين، وشبابنا لم ولن يقصروا".

وأضاف : "أثمن كل من دعم وساند المنتخب، واللاعبين هم جزء من شبابنا، وكل كلمة وصورة وتعليق إيجابي، يساعد اللاعبين ويحفزهم على الأداء الطيب، وأطالب الجميع باستمرارية الدعم، وضحوا ويستحقوا الشكر والتقدير".

وأختتم قائلاً: "الحمدلله، فيه انسجام بين المدير الفني واللاعبين وقناعة بإمكانيات المدرب مارفيك، وكل فريق له قائد فني، يبذل جهد كبير في قراءة المباراة والتحضير، ويسخرها لتحقيق الفوز، ومن المهم الالتزام بتوجيهات وتعليمات المدرب، ولابد من الالتزام بتعليمات المدرب لتحقيق المزيد من الانتصارات".

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