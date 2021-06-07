الجماهير : «واياك يا منتخبنا»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تستعد الجماهير لحضور مباراة اليوم بين منتخبنا الوطني ونظيره التايلاندي، من أجل دعم جهود لاعبي الفريق، وزيادة حماسهم، سعياً لتحقيق الفوز، والتمسك بأمل التأهل عن المجموعة السابعة، للمرحلة التالية لتصفيات كأس العالم، والتأهل إلى نهائيات كأس آسيا بالصين، فالجماهير ترفع شعار «واياك يالأبيض» قبل موقعة الوصل الليلة.

وطالبت الجماهير لاعبي الأبيض، بالسعي لنيل النقطة 12، للاقتراب من التربع على الصدارة، ونيل بطاقة التأهل، دون الدخول في أي حسابات معقدة.وأعد اتحاد الكرة، العديد من الإجراءات التي تسهل حضور الجماهير، حيث أعد عدداً من وسائل التشجيع وأعلام الدولة، لتوزيعها على الجماهير عند بوابات الدخول، إضافة إلى وجبة جاهزة، نظراً لتأخر وقت المباراة، وتوفير فحص «كورونا»، أمس، في مقر اتحاد الكرة، في كل من دبي وأبوظبي، إضافة لتوافر عدد من رجال العلاقات العامة لإرشاد الجماهير بإجراءات الدخول للمدرجات، بما يعادل 30 % من سعة مدرجات الوصل.

وأكد اتحاد الكرة، أن الحضور سيكون متاحاً لمن يُظهر حالة «حاصل على تطعيم كوفيد 19»، وحرف (E) عبر تطبيق الحصن، والحاصل على النجمة من التجارب السريرية، مع إبراز نتيجة الفحص السلبية (PCR)، لمدة لا تتجاوز «48» ساعة من إقامة المباراة، مع أهمية الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي وغيرها.

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