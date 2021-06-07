كايو: نتعامل مع المباريات وكأنها نهائي كأس

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد كايو لاعب منتخبنا الوطني، قوة مباراة اليوم، نظراً لأن المنتخب المنافس يضم بين صفوفه العديد من اللاعبين المتميزين، ما يحفزنا لأداء قوي، يكون بمثابة رسالة اطمئنان لجماهيرنا، بأن «الأبيض» عزيمته قوية لنيل بطاقة التأهل عن مجموعته، تحت قيادة المدرب مارفيك، الذي أحسن إعداد الفريق، ونعتبر جميع مبارياتنا في التصفيات، وكأنها نهائي كؤوس، لا بديل فيها عن تحقيق الفوز. وقال كايو، نحن ندرك أهمية وصعوبة مباريات التصفيات الآسيوية، ولكننا نسعى لتحقيق الفوز، وكانت البداية بحصد نقاط مباراة ماليزيا، وارتفاع رصيدنا إلى 9 نقاط، ما دفعنا خطوة نحو الأمام.

من ناحيته، أشار محمود خميس الجناح الأيسر لمنتخبنا الوطني، إلى أن المباراة أمام تايلاند، ستكون مختلفة كثيراً عن مباراة ماليزيا، خاصة في ظل تساوي النقاط بين الإمارات وتايلاند، ورغبة الفريقين في تحقيق الفوز. وشدد على ضرورة التركيز طوال الـ 90 دقيقة، باعتباره أول مفاتيح الفوز، وتكامل الأدوار في الدفاع والهجوم، من أجل تحقيق الفوز، والاقتراب أكثر من تحقيق الهدف.

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