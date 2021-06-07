حماد: معنويات لاعبينا مرتفعة وجاهزيتهم كبيرة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد محمد عبيد حماد، المشرف العام على المنتخب أن المعنويات عالية لدى جميع اللاعبين، إضافة إلى جاهزيتهم البدنية والفنية الكبيرة، كما أن تركيزهم في أعلى مستوياته، قبل انطلاقة مباراة اليوم أمام تايلاند في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022، وكأس آسيا 2023.

وأشار مشرف «الأبيض» إلى أن عزيمة اللاعبين قوية من أجل مواصلة الزحف بثبات نحو صدارة المجموعة السابعة، حيث تسود حالة من التفاؤل في أجواء المنتخب، ويقترن هذا التفاؤل ببعض الحذر المطلوب، لأن تايلاند من المنتخبات المتطورة، ولا بد أن نمنحه ما يستحق من احترام، خصوصاً أنه تفوق علينا في الدور الأول بهدفين مقابل هدف في المباراة، التي أقيمت في بانكوك، وقال: «أتوقع أن تكون مباراة اليوم سريعة وقوية ومثيرة، لأنها بين فريقين يتميزان بالسرعة ويلعبان من أجل الفوز».

ثقة بلا حدود

وقال محمد حماد ثقتنا بلا حدود في لاعبينا، الذين يبذلون كل الجهد، من أجل تحقيق طموحاتهم الذاتية وطموحات جمهورهم، ونحن سعداء بحالة التجانس والتناغم التي تظهر في الفريق حالياً، ما انعكس على أداء الفريق خلال المباراة الأولى بالدور الثاني وتحقيق فوز غال على ماليزيا بأربعة أهداف دون مقابل.

ووجه مشرف منتخبنا الوطني الشكر والتقدير للجماهير، التي حرصت على الحضور في المدرجات والقيام بدورها في دعم «الأبيض» أمام ماليزيا، وقال حماد: نتوقع أن تزداد كثافة الحضور في مباراة اليوم مع تايلاند، حيث إن الحضور الجماهيري من شأنه تحفيز اللاعبين لعطاء أكبر ودعمهم معنوياً في تلك التصفيات المصيرية.

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