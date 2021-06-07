«المحترفين» يخطف لاعبي «الذئاب»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

على الرغم من هبوط فريق الفجيرة إلى دوري الدرجة الأولى «الهواة»، مع نهاية الموسم المنصرم، إلا أن ذلك لم يمنع لاعبي فريق «الذئاب»، من الوجود ضمن فرق دوري الخليج العربي «المحترفين»، بعد أن انهالت عليهم العروض تباعاً، حيث انتقل خليل خميس إلى الشارقة، وبلال يوسف إلى عجمان، وفضّل الثنائي الحارس عبد الله التميمي وزميله عبد الله ناصر، ارتداء قميص العميد النصراوي، والذي قرر أيضاً الاتفاق مع محمد مصطفى المدافع العراقي «مقيم»، وتتبقى فقط التوقيعات الرسمية، بعد أن قام مصطفى بفسخ عقده، والذي يستمر حتى نهاية الموسم المقبل مع الفجيرة بـ «التراضي»، كما انتقل على سبيل الإعارة، اللاعب أحمد موسى، إلى صفوف العروبة، الصاعد حديثاً لدوري المحترفين، كما طلب الوصل استعارة المدافع النيجيري «المقيم» موفتاو أولابي للموسم المقبل، وأيضاً تلقى اللاعب المميز سالم سيف، أكثر من عرض من قبل أندية بدوري الخليج العربي.

على جانب آخر، انتهت إعارة عدد من لاعبي الفجيرة، مثل حمدان ناصر وألفارو أوليفيرا القادمين من شباب الأهلي، إلى جانب التونسي فراس بالعربي، القادم من نادي النجم الساحلي، وتأكد رحيل كل من: السويدي صاموئيل ارمنتروس، وزميله البرازيلي دوغلاس كونتينهو، بعد نهاية عقودهم من «الذئاب».

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