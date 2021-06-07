الفجيرة يصعّد «الرديف» في «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

بتوجيهات الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة، قررت إدارة نادي الفجيرة، تصعيد فريق 21 عاماً، لتمثيل الفريق الأول، خلال منافسات دوري الدرجة الأولى، وتحويل 90 % من ميزانية النادي، لمشاريع استثمارية لمدة عامين.

ونشر النادي على حسابه الرسمي في «تويتر»، تغريدة تشير إلى اعتماد إدارة الذئاب على فريق الرديف تحت 21 سنة، والزج به خلال مباريات الموسم الكروي المقبل، بدءاً من مسابقة دوري الدرجة الأولى، إلى جانب تحويل 90 % من ميزانية النادي لمشاريع استثمارية قادمة، وعلم «البيان الرياضي» أن إدارة الفجيرة ستجدد الثقة في المدرب الوطني محمد عبدالله التيمومي مدرب فريق الرديف، بمواصلة الإشراف على تدريب الفريق، خلال الفترة المقبلة.

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