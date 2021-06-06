العين يغلق ملف التدريب بالتعاقد مع الأوكراني ريبروف

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أعلن نادي العين رسميا تعاقده مع المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، ليتولى قيادة الجهاز الفني للفريق البنفسجي بالموسم الجديد خلفا للبرتغالي بيدرو إيمانويل، وجاء الإعلان عن المدرب الجديد عبر تغريدة للنادي على حسابه الرسمي دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى متعلقة بمدة و قيمة العقد.

التجربة الثانية

ويملك المدرب الجديد تجربة في منطقة الخليج إذ سبق له وقاد فريق نادي الأهلي السعودي وحصل معه على مركز الوصيف في الدوري السعودي، كما تأهل معه إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، قبل أن يرحل منه إلى الدوري المجري حيث قاد فريق فيرينتسفاروشي المجري وحصل معه على الدوري 3 مرات، وقبل ذلك حصل مع فريق دينامو كييف الأوكراني على 5 بطولات منها بطولتي دوري، وبطولتي كأس أوكرانيا بالإضافة لكأس السوبر، واشتهر بميله للعب الهجومي .

ضرورة ملحة

بتعاقده مع المدرب يكون العين أغلق أحد أهم الملفات قبل انطلاق الموسم الجديد، لكون أن تواجد المدرب قبل فترة كافية من انطلاق الموسم الجديد ضرورة ملحة تتعلق بمناقشة خطط الإعداد والمعسكر بالإضافة للمشاركة في عملية الاحلال والإبدال بالنسبة للاعبين الجدد الذين ينوى النادي التعاقد معهم لدعم صفوف الفريق في الفترة المقبلة، تطلعا لتعويض اخفاقه في المواسم الثلاث الماضية والتي خرج منها دون تحقيق أية بطولة.

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