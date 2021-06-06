جماهير العين تتوافد لإجراء الفحص قبل مباراة «الأبيض»

المصدر: العين - طلحة عبدالله- تصوير - سيف الكعبي

حرصت جماهير العين على التوافد منذ الرابعة من مساء اليوم إلى استاد هزاع بن زايد لإجراء فحوصات «PCR» المجانية التي أعلن عنها الاستاد بالتعاون مع اتحاد كرة القدم، للجماهير الراغبة في حضور مباراة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمام تايلاند غداً الاثنين على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل لحساب الجولة الثامنة من مباريات المجموعة السابعة.

حيث يتطلع «الأبيض» لمتابعة نتائجه القوية بعد فوزه الكبير على المنتخب الماليزي بأربعة أهداف نظيفة الأسبوع الماضي، والتقدم خطوة نحو الصعود إلى المرحلة الثانية من التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022، وكأس أمم آسيا 2023.

كما أعلن نادي العين عن توفير حافلات لنقل الجماهير إلى ملعب المباراة بداية من الخامسة مساء الغد من استاد هزاع بن زايد، وعبر عدد من مشجعي العين عن بالغ سعادتهم وشكرهم لإدارة النادي واتحاد الكرة لمنحهم فرصة مساندة الأبيض الإماراتي في مباراة الغد.

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