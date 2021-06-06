رسمياً.. النصر يضم المدافع العراقي محمد مصطفى

المصدر: دبي- عدنان الغربي

تعاقد النصر مع المدافع العراقي محمد مصطفى (21 عاماً) لاعب نادي الفجيرة، رسمياً، أمس، في صفقة انتقال حرّ لمدة 3 مواسم، وسيتم قيده في خانة اللاعب المقيم، إلى جانب المدافع البرازيلي غلوبير ليما.

وشارك مصطفى محمد في 23 مباراة مع الذئاب بدوري الخليج العربي في الموسم المنتهي، واستطاع تسجيل 3 أهداف رغم أنه يشغل مركز الدفاع.

ولعب مدافع النصر الجديد للنادي البحري العراقي بين 2017 و2019 قبل الانتقال لنادي دبا الحصن في موسم 2019 و2020 قبل الانتقال إلى الفجيرة، ومنه إلى قلعة العميد، وأكد مصطفى محمد أنه تلقى 3 عروض من النصر والظفرة والوصل، إلا أنه اختار التوقيع للعميد لاعتبارات عديدة، وأنه فخور بارتداء قميص أعرق الأندية الإماراتية.

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