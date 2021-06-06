مسافي يتعاقد مع 14 لاعباً ويخطف هداف التعاون

المصدر: مسافي – محمد فضل

أعلن سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي عن تعاقد الفريق الأول للكرة بالنادي مع عدد من اللاعبين المواطنين والمقيمين الذين بلغ عددهم 14 لاعباً من مختلف الفئات، إلى جانب إنهاء ملف الأجانب وذلك بالتجديد للإيفواري إبراهيما دياكيتي وضم البرازيلي فيليب هداف فريق التعاون في الموسم المنصرم الذي سجل لفريقه السابق 14 هدفاً.

وأشار المحرزي إلى أن مجلس إدارة النادي في تشاور دائم مع الجهاز الفني والذي يقوده المدرب الوطني محمد الخديم الذي تم تجديد عقده للموسم الثاني على التوالي، لافتاً إلى وجود عدد من الخانات الشاغرة في الفريق الأول ستتم الاستعانة فيها بالتشاور مع المدرب، منوهاً إلى عودة لاعبي النادي سعيد سالم الشهياري وعبدالله الشهياري إلى مسافي، وكذلك ضم حارس العروبة سالم الحنطوبي وعدد آخر من اللاعبين المواطنين الذين تجاوز عددهم الـ 14 لاعباً، وعلى صعيد الفئات فقد وقع في كشوفات الفريق كل من السوداني عبدالله المهدي «مواليد الدولة» قادماً من الذيد والنيجيري ساهيد لاعب البطائح السابق ضمن فئة المقيمين.

روزنامة

وفيما يتعلق بإعداد فريقه للموسم الكروي المقبل أشار المحرزي إلى أن مجلس الإدارة لا يزال في انتظار الإعلان عن روزنامة الموسم الكروي الجديد، وذلك فيما يتعلق بمسابقات كرة القدم، مشيراً إلى أن الموعد المقترح لبدء الإعداد هو أغسطس المقبل بتواجد كل اللاعبين.

ونوه المحرزي إلى أن المعسكر الخارجي سيكون مرتبطاً بالإجراءات الاحترازية الحالية التي خلّفتها جائحة كورونا، ومتى ما انتفت الأسباب فسيكون أمر المعسكر الخارجي وارداً، أما إذا استمر الوضع كما هو عليه الآن فسيكتفي الفريق بمعسكر داخلي يسبق انطلاقة الموسم الكروي الجديد.

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