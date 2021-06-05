كلباء يحصل على الـ «آيزو»

المصدر: كلباء – محمد فضل

حصلت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم، على شهادة معتمدة من المنظمة العالمية للمعايير القياسية (آيزو)، وهي الشهادة المعنية بتطبيق معايير أنظمة مكافحة الفساد المالي والرشوة، كأول نادٍ في الإمارات يحصل على هذه الشهادة، وقد نالت شركة نادي كلباء لكرة القدم هذه الشهادة، نظراً لالتزامها باتباع وتطبيق أرفع معايير الأخلاق المهنية والامتثال، وطرق محاربة الرشوة واكتشافها، والقضاء على الفساد.

وإلى جانب ذلك، حصلت إدارة الشركة على شهادة آيزو إدارة الجودة، والتي تحدد المتطلبات الأساسية التي يجب على الشركة اتباعها، لضمان الجودة القياسية للتعامل والاستقرار الإداري واستمراريته.

وتم تسليم الشهادات بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي كانو رئيس مجلس إدارة شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم.

وأثنى هلال الحزامي على هذه الخطوة المتميزة في السعي في تطبيق أعلى المعايير العالمية في المجال الإداري والمالي، كما تقدم علي كانو بالشكر والتقدير للجنة التميز والاستراتيجية بالشركة، برئاسة خالد النقبي المدير التنفيذي لشركة كرة القدم، والدكتور حسن الدرمكي ومايد سلطان والسيدة نهاد أحمد أعضاء اللجنة، على عملهم المتميز، ونشاطهم الملحوظ في خدمة هذا الصرح.

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