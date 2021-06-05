كايو: لن ننتظر هدايا من الآخرين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكد كايو لاعب منتخبنا الوطني، أن بطاقة التأهل للمرحلة الثالثة الحاسمة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، بيد «الأبيض»، وقال: «لن ننتظر هدايا من الآخرين، وسنخوض كل مبارياتنا كأنها نهائي كؤوس».

وأضاف: «نسعى للعب مباراة بعد مباراة بهدف واحد، وهو تحقيق الفوز، ومن دون انتظار هدايا من المنافسين، ونحن قدمنا أنفسنا أمام ماليزيا بشكل جيد، وطبقنا مع تدربنا عليه في المعسكر»

وأوضح: «الجمهور اطمأن على المنتخب من خلال الأداء والفوز الكبير بأربعة أهداف دون مقابل، ونحن بدورنا سعداء بما تحقق، بعدما عملنا بجد من أجل الانتصار، لأننا نعرف أن الجماهير ترغب في رؤيتنا نلعب بروح قتالية، ونحقق الفوز».

وعن مشاركته في الشوط الثاني أمام ماليزيا، أوضح: «أنا قادم من موسم طويل، وبعد توقف 41 يوماً عن اللعب بسبب الإصابة، ومشاركتي في المباراة من بدايتها، كان صعباً بسبب الطقس».

وأكمل: «لكنني كنت أعلم أن أي لاعب قادر على تحقيق الإضافة إذا نزل في الشوط الثاني، وأشكر المدرب على منحي تلك الفرصة، والدفع بي للمشاركة في الشوط الثاني أمام ماليزيا».

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