5 مكاسب يحققها «الأبيض» بالفوز الرباعي

المصدر: دبي - العوضي النمر

نجح الأبيض في تحقيق 5 مكاسب مهمة بعد الفوز الكبير الذي حققه على منتخب ماليزيا بأربعة أهداف دون مقابل في انطلاقة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، أبرزها استعادة الثقة وارتفاع رصيد الفريق إلى 9 نقاط، إضافة لاكتساب نجوم شابة، وفيما يلي المكاسب الخمسة للمنتخب من الفوز الرباعي على نمور ماليزيا.

01 نجح الأبيض في تحقيق فوز كبير بالأربعة على منتخب ماليزيا، على الرغم من استعانة منتخب ماليزيا بعدد من اللاعبين المحترفين، مما زاد من ثقة الجماهير بالفريق وهذا مكسب كبير في حد ذاته، حيث خرج الجمهور راضياً من مردود وأداء اللاعبين وإصرارهم على التسجيل وتحقيق الفوز حتى صافرة نهاية المباراة، ويتوقع أن يزداد عدد الجماهير التي ستحضر إلى الملعب خلال المباراة المقبلة أمام تايلاند نظراً لأهمية المباراة في مواصلة تحقيق الفوز، صحيح الأداء جاء متفاوتاً في فترات المباراة ولكن المحصلة بشكل عام جيدة مقارنة بظروف المباراة.

02 ضرب المنتخب عصافير عدة بحجر واحد، من خلال تحقيق الفوز الرباعي وارتفاع رصيد الفريق إلى 9 نقاط واحتلال المركز الثاني في المجموعة السابعة متساوياً مع ماليزيا وتايلاند ولكنه متفوق بعدد الأهداف، وجاء تعادل تايلاند وإندونيسيا بهدفين في صالح الأبيض، حيث أصبح رصيد الفريق 12 هدفاً مقابل 8 لماليزيا وتايلاند، وزيادة أمل الفريق بنيل بطاقة التأهل عن المجموعة في حال مواصلة الفوز على تايلاند وفيتنام وإندونيسيا، وإن كانت نتائج فرق المجموعة مع إندونيسيا سيتم إلغاؤها نظراً لانسحاب كوريا الشمالية، لذلك الفوز على باقي المنافسين سيكون مهماً للغاية لحسم بطاقة التأهل دون الدخول في حسابات معقدة.

03 أفرزت مباراة ماليزيا عدداً من العناصر الشابة الموهوبة التي سيكون لها مستقبل باهر مع المنتخب خلال السنوات المقبلة مثل عبدالله رمضان أحد أبرز نجوم المباراة، حيث أدى مباراة كبيرة وأثبت جدارته بالانضمام إلى المنتخب، وجاءت تمريراته دقيقة ومتقنة ومنها سجل مبخوت الهدف الأول، كما أدى دوره الدفاعي على الوجه الأكمل، وكذلك خليل إبراهيم الذي سيكون له مستقبل جيد وإن كان مردوده في المباراة لم يكن مثل مردوده في ودية الأردن، ومنح المدرب مارفيك اللاعب محمد العطاس فرصة اللعب لبعض فترات المباراة وهو لاعب متميز يحتاج لمزيد من اللعب والاحتكاك لصقل موهبته.

04 شهدت مباراة منتخبنا مع ماليزيا تألق علي مبخوت واختياره أفضل لاعب في المباراة، ومواصلة علي مبخوت التهديف وارتفاع رصيده إلى 8 أهداف ودخوله في منافسات عالمية مع نجوم كبار، بعد أن وصل تسجيله للأهداف مع المنتخب الوطني إلى 73 هدفاً، ليتخطى عدد أهداف ميسي البالغ عددها 72 هدفاً، ويعادل رقم سونيل شيتري لاعب منتخب الهند والذي سجل 72 هدفاً هو الآخر، فيما لايزال كريستيانو رونالدو نجم البرتغال الشهير يعتلي صدارة الهدافين برصيد 103 أهداف.

05 وضح خلال زمن المباراة استفادة الأبيض من الخبرات المتراكمة للثنائي فابيو ليما الذي سجل هدفين وصنع الفارق في الأداء خلال الشوط الثاني ليعوض أداءه في الشوط الأول الذي جاء دون المستوى المعهود منه، وكذلك اللاعب كايو الذي كان لمشاركته في المباراة خلال الشوط الثاني الأثر الكبير في إنعاش أداء المنتخب وتحوله بشكل كبير لصالح الأبيض مع تغير طريقة اللعب مما أدى لتزايد أفضلية الأبيض وإلى تسجيل 3 أهداف خلال دقائق الشوط الثاني الأخيرة.

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