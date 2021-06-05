بني ياس يتعاقد مع خيمينيز لموسمين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أنهت إدارة شركة كرة القدم بنادي بني ياس إجراءات التعاقد مع الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز في صفقة انتقال نهائي، ليؤمن السماوي استمرار اللاعب بعد تألقه مع الفريق الأول في الموسم المنصرم.

وعلم «البيان الرياضي» أن عقد اللاعب مع السماوي يمتد لموسمين قابلة للتمديد لموسم إضافي، بعد أن نجح النادي في شراء بطاقته من ناديه الأرجنتيني تاليريس اتليتكو، إذ كان بني ياس قد ضم اللاعب في الموسم الأخير على سبيل الإعارة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وكان بني ياس قد فعّل بند أحقية الشراء المنصوص عليها في عقد بني ياس مع اللاعب وناديه الأرجنتيني، إذ عندما ضم خيمينيز على سبيل الإعارة وضع بنداً بأحقية الشراء قبل 15 مايو الماضي، ونجحت إدارة الشركة في تأمين استمرار اللاعب المتميز بعد الاتفاق بين الأطراف الثلاثة، وانتهاء المفاوضات خلال الأيام القليلة الماضية بنجاح.

ويأتي التعاقد مع خيمينيز حفاظاً على استقرار الفريق بعد أن تألق بشكل لافت للنظر مع السماوي في الموسم الأخير بجانب زملائه اللاعبين، مما ساهم في إنهاء الفريق للموسم في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الخليج العربي، بعد منافسة قوية مع الجزيرة استمرت حتى الجولة الأخيرة من الموسم، وصعوده إلى الملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ولعب خيمينيز 28 مباراة مع بني ياس على مدار الموسم وأثبت جدارته وأنه واحد من أفضل اللاعبين الأجانب خلال الموسم، إذ نجح في تسجيل 9 أهداف منها 8 أهداف في الدوري، وصنع 5 أهداف، وبلغ عدد تمريراته المؤثرة 40 تمريرة، وقام بـ 95 مراوغة.

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