«كيكر» الألمانية: نجم بوخوم على رادار النصر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قالت صحيفة «كيكر الألمانية» إن اللاعب النمساوي روبرت زولغ (29 عاماً) النجم «المؤثر» لنادي بوخوم العائد إلى البوندسليغا على رادار نادي النصر الإماراتي الذي قام بتفعيل بند الشرط الجزائي البالغ أقل من 400 ألف يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن انتقال زولغ يشكل ضربة موجعة للفريق الألماني الذي لم ينجح في التجديد لزولغ، في العام الماضي، دون تضمين شرط المغادرة في العقد، موضحة أن بوخوم لم يستطع الحفاظ على نجمه بسبب صعوبات مالية يواجهها.

وقدم اللاعب النمساوي في الموسم المنتهي أفضل مواسمه حتى الآن، حيث سجل 15 هدفاً وساهم بـ 15 تمريرة حاسمة في 31 مباراة وسيطر على خط وسط بوخوم وبدونه سيواجه بوخوم العائد إلى البوندسليغا صعوبات كثيرة في الموسم المقبل.

كما أشارت بدورها صحيفة «بيلد» الألمانية إلى تلقي زولغ عرضاً من نادي النصر وهو متحمس لخوض هذه التجربة في الدوري الإماراتي رغم أن عقده مع بوخوم ينتهي في 2023.

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