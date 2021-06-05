بن هزام: الوجود الجماهيري حفّز اللاعبين

المصدر: دبي - العوضي النمر

عبر محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة عن سعادته باجتياز الأبيض المحطة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة، بالفوز الكبير على ماليزيا بأربعة أهداف دون مقابل، بعد أداء جيد، وإصرار كبير على تحقيق الفوز، سعياً لنيل بطاقة التأهل عن المجموعة السابعة.



وقال أمين عام اتحاد الكرة إن الحضور الجماهيري للمباراة لأول مرة بعد طول غياب بسبب جائحة كورونا «كوفيد 19» حفز اللاعبين لأداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تسعد تلك الجماهير التي تكبدت مشقة الحضور لملعب المباراة، وكذلك للجماهير التي تابعت الفريق عبر شاشات التلفاز، وجعل الجميع يعيش لحظات فرح بفوز منتخب بلادهم بنتيجة طيبة.



وقال بن هزام: بعد تجربة الحضور الجماهيري خلال مباراة ماليزيا والتزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية التي تؤمن سلامتهم أولاً، نسعى مع الجهات المختصة بزيادة الأعداد لتوفير مزيد من الدعم المعنوي والجماهيري للاعبي المنتخب خلال المباريات المهمة المقبلة، والتي تتطلب تحقيق الفوز ولا بديل عنه من أجل نيل بطاقة التأهل عن المجموعة.



وأضاف أمين عام اتحاد الكرة: طوينا صفحة مباراة ماليزيا، مع الاستفادة من دروسها، وسنبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة أمام تايلاند بعد غدٍ على ملعب الوصل أيضاً، ونأمل أن يواصل المنتخب تألقه ويقدم أداءً طيباً يتوج بتحقيق نتيجة إيجابية، تعزز من مكانة الفريق في جدول ترتيب المجموعة السابعة، خاصة وأن المنتخب قفز من المركز الرابع إلى الثاني وهذا مؤشر طيب يدعو للتفاؤل.

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