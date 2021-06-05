حماد: عدنا لمشوار التصفيات بقوة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكد محمد عبيد حماد مشرف منتخبنا الوطني، رضاه عن الأداء والنتيجة التي حققها «الأبيض» أمام منتخب ماليزيا بالفوز برباعية نظيفة في المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية، وقال: «قدمنا مردوداً طيباً، وحققنا نتيجة جيدة».



وأضاف: «عدنا لمشوار التصفيات بقوة، وأمامنا 3 مباريات أخرى، وسنبدأ على الفور في التحضير لها بقوة، وهدفنا تحقيق الفوز في جميع المباريات، لتحقيق هدفنا بالتأهل إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات».



وعن ظروف الطقس الذي جرت خلاله المباراة، أوضح: «مررنا بالأجواء نفسها في التدريبات خلال المعسكر التحضيري، وكانت تدريباتنا في التوقيت نفسه، واللاعبون نفذوا طريقة اللعب التي تدربنا عليها، ولا يزال لديهم الأفضل لتقديمه في المباريات المقبلة».

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