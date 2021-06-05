السهلاوي: الفوز فأل خير

المصدر: دبي - العوضي النمر

اعتبر يوسف حسين السهلاوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات، أن الفوز الذي حققه منتخبنا الوطني على ماليزيا بأربعة أهداف دون مقابل، في انطلاقة المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، يعتبر فأل خير لباقي المباريات الخاصة بالمجموعة السابعة، ودافعاً معنوياً كبيراً للاعبين لبذل مزيد من الجهد لاجتياز تلك المرحلة المهمة.



وهنأ يوسف حسين جماهير الكرة بالإمارات ومتابعي الأبيض، بالفوز الكبير الذي حققه اللاعبون خلال انطلاقة الدور الثاني من التصفيات، وقال: هذا الفوز محصلة طبيعية للاستعداد الجيد والتزام اللاعبين خلال معسكر الإعداد وظهورهم المتميز خلال المباريات الودية السابقة، كما يعتبر دافعاً معنوياً كبيراً لاجتياز باقي المباريات بالمجموعة.



وأشار نائب رئيس اتحاد الكرة إلى أن المنتخب يتعامل مع مباريات البطولة بالقطعة، حيث تعتبر كل مباراة وكأنها نهائي كأس لا بديل فيها عن تحقيق الفوز، لذلك لا يضغطون على اللاعبين بحمل نفسي إضافي، موضحاً: «فقط نقول لهم دائماً عليكم بالتميز خلال كل مباراة من أجل تحقيق الفوز وإسعاد جماهيركم».



وقال يوسف السهلاوي: على الرغم من تحقيق الفوز بالأربعة أمام ماليزيا، إلا أن ما شاهدناه لا يمثل 60 % من مستوى اللاعبين المعهود، حيث يملكون الأفضل، ولكن الطقس أثر على الأداء وكلي ثقة بأن القادم أفضل وسنرى لاعبينا بشكل أكثر تميزاً خلال المباريات المقبلة.



واختتم يوسف السهلاي تصريحه قائلاً: «النتيجة التي حققها المنتخب بالفوز الرباعي على ماليزيا، إلى جانب أهميتها في المنافسة على نيل بطاقة التأهل، إلا أنها مهمة للاعبين في عودة الثقة بينهم وجماهيرهم، وهذا مكسب في حد ذاته، إضافة إلى أنه دافع معنوي كبير للمباريات المهمة المقبلة.

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