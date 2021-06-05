راشد بن حميد: لاعبو «الأبيض» صنعوا أجمل اللحظات

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، أن أبطالنا لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، صنعوا أجمل اللحظات، وقدموا أفضل الأداء أمام المنتخب الماليزي، وسجلوا 4 أهداف نظيفة، محققين الفوز وسط فرحة قلوب المشجعين، متمنياً كل التوفيق وخالص الأمنيات للمنتخب في رحلته بالتصفيات الآسيوية المشتركة لتصفيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.



وهنأ رئيس اتحاد الكرة شعب الإمارات والقيادة الرشيدة بالفوز الرائع الذي حققه عيال زايد، وقال هذا الأداء الطيب والفوز الكبير محصلة طبيعية لمعسكر تدريبي ناجح، وصراحة والتزام من اللاعبين وإصرار على تحقيق الفوز وإسعاد جماهيرهم، مضيفاً: بصراحة هذا ما تعودناه من لاعبينا خلال مشاركتهم في مختلف المحافل الكروية، وأنا أعتبر هذا الفوز بداية موفقة في استهلال المشوار الآسيوي، ونأمل أن يقدم لاعبونا مزيداً من الجهد خلال المباريات المهمة المقبلة، سعياً لتجاوز تلك المرحلة بالتأهل.



وعن الحضور الجماهيري ودعم الأبيض خلال تلك المباراة يقول الشيح راشد بن حميد النعيمي: لا شك أن الكل غيور على منتخبه ويأمل له الفوز والنجاح، وحضور الجمهور جاء من أجل أن يسعد بنتيجة طيبة يحققها منتخبه، والحقيقة كل الجهات المسؤولة في الدولة لم تقصر في دعم المنتخب وتقديم كل الدعم المعنوي للاعبين من أجل تحقيق الفوز ونيل بطاقة التأهل، ونحن سعداء بهذا الالتفاف الرائع الذي يعكس مدى تلاحم أبناء الإمارات خلف منتخب بلادهم.



وأشار رئيس اتحاد كرة القدم إلى أن الفوز على ماليزيا خطوة من خطوات لا تزال في انتظار المنتخب خلال الأيام المقبلة، مضيفاً: علينا جميعاً دعم الفريق لاجتياز باقي المحطات، التي لا تقل أهمية عن المحطة الأولى التي تم اجتيازها، ونحن نتعامل مع كل مباراة على أنها بطولة خاصة، والمدير الفني أعد الخطط المناسبة من أجل اجتياز تلك الخطوات المهمة، وثقتنا كبيرة في قدرة الجهاز الفني ولاعبينا على تجاوز باقي المحطات المقبلة في مشوار التصفيات الآسيوية، وتقديم الأداء الشرف الذي يشرف الكرة الإماراتية.



واختتم رئيس اتحاد الكرة تصريحه لوسائل الإعلام المحلية بالقول إن: الفوز على ماليزيا ثمار جهد كبير بذل في الفترات السابقة من الجميع، ونأمل أن يواصل المنتخب تقديم أداء مشرف خلال باقي المباريات لإسعاد جماهيره التي لا تبخل في دعم المنتخب وتشجيع اللاعبين ورفع معنوياتهم.

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