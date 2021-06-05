مارفيك: نسينا الرباعية ونركز على تايلاند

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكد الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب الوطني الأول، نسيان الفوز الكبير بأربعة أهداف نظيفة على منتخب ماليزيا أول من أمس، والتركيز على لقاء منتخب تايلاند بعد غدٍ، في تصفيات المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وقال: «رغم سعادتي ورضائي عن الأداء والفوز الكبير على ماليزيا، إلا أننا نسينا مباراتنا هذه، ونفكر في المباراة المقبلة أمام تايلاند، ولأن لكل مباراة أهميتها، ندرك مدى قوة تايلاند، ولا يشغلنا تعادلها مع إندونيسيا 2-2، والمهم أن نركز على فريقنا وعلى الفوز، والتفكير في المباراة التالية».

وتحدث عن مباراتنا وماليزيا، قائلاً: «أضعنا بعض الفرص في الشوط الأول، ولعبنا بطريقة رائعة في الشوط الثاني، وكان علينا اللعب بطريقة سهلة في هذا الطقس، وسجلنا 4 أهداف، وكنا قادرين على تسجيل المزيد، وأنا سعيد كثيراً بما أظهره الفريق من تنظيم جيد في أرض الملعب».

خيبة أمل

ومن ناحيته كشف تان تشينغ هوي مدرب المنتخب الماليزي، عن شعوره بخيبة أمل كبيرة بعد الخسارة برباعية أمام منتخبنا الوطني أول من أمس، وقال: «قدمنا أفضل ما لدينا، ولكنه لم يكن كافياً، والإمارات كانت أفضل، ويجب علينا التركيز على الأخطاء، والعمل على إصلاحها لتحقيق نتائج أفضل في المباريات المقبلة».

وأضاف: «للأسف، لم نستطع غلق المساحات أمام الإمارات، والخسارة بأربعة أهداف نظيفة، بالتأكيد ليست نتيجة جيدة، وليس أمامنا سوى نسيان المباراة، والتركيز على محاولة العودة في المباريات المقبلة، واللعب كفريق واحد».

وأكمل: «أؤمن بأن لاعبينا سيكونون متفائلين، ونحن أمامنا وقت جيد قبل لقاء فيتنام، ويجب أن نتعلم من الدرس، لأن اللقاء المقبل سيكون أكثر صعوبة، ونحن مطالبون بالفوز فقط، ونتمنى تقديم أداء جيد، والظفر بنقاط مباراتنا المقبلة».

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