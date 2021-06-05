مبخوت يتخطى ميسي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أصبح علي مبخوت مهاجم منتخبنا الوطني رسمياً، بعد تسجيله هدفين في مرمى ماليزيا أول من أمس، ليفوز «الأبيض» برباعية نظيفة، ثاني أكثر لاعب في العالم تسجيلاً للأهداف الدولية من اللاعبين الحاليين غير المعتزلين، بعد وصوله للهدف رقم 73، متخطياً الأرجنتيني ليونيل ميسي 72 هدفاً.



وأكد مبخوت، إنه لا يشغل نفسه بهذه المسألة أو بالإحصائيات والأرقام، وقال: «بالتأكيد تسجيل الأهداف مهم، ولكن الأهم بالنسبة لي مساعدة فريقي على الفوز، ونحن نتعامل مع كل مباراة على حده، والمهم تحقيق الفوز في جميع مبارياتنا».



وأضاف: «الفوز برباعية نظيفة، بداية ممتازة في أول مباراة لنا بعد استئناف التصفيات، ونحن أدينا المطلوب منا، وحققنا الثلاث نقاط، ونطمع للمزيد، ونسعى في الأيام المقبلة، لعلاج أخطائنا، وتقديم الأفضل في المباريات المقبلة».



والجدير بالذكر، أن ليونيل ميسي، هز الشباك من ركلة جزاء في الشوط الأول، ليتعادل منتخب الأرجنتين مع ضيفه منتخب تشيلي 1-1 أول من أمس، في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022، ليصل إلى الهدف 72 في مسيرته الدولية.



فيما سبق مباراة منتخبنا الوطني أمام ماليزيا أول من أمس، كشف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء لكرة القدم، عن احتلال مبخوت مهاجم الجزيرة، وفابيو دي ليما لاعب الوصل، المركزين الخامس والثامن بالترتيب، ضمن قائمة أفضل هدافي دوريات العالم للدرجة الأولى والمحترفين خلال العام الحالي، وأشار إلى أن لاعبي القائمة تم اختيارهم وتصنيفهم وفق عدد الأهداف المسجلة من 1 يناير إلى 31 مايو 2021.



كما احتل مبخوت، الترتيب الرابع في قائمة أفضل الهدافين الدوليين، بعد تسجيله 6 أهداف مع المنتخب الوطني الأول خلال الفترة الزمنية نفسها من العام الجاري، وهي القائمة التي تصدرها كل من المغربي سفيان رحيمي، والكيني مايكل أولونغا، متساويين بتسجيل 9 أهداف.



وانضم مبخوت، إلى قائمة أفضل هدافي دوريات العالم، بعد تسجيله 18 هدفاً مع الجزيرة خلال الفترة المحددة، وانضم ليما بعد تسجيله 15 هدفاً مع الوصل، في حين تصدر الأسترالي جيمي ماكلارين، القائمة مبتعداً بفارق هدف عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والذي حل ثانياً بتسجيله 24 هدفاً.



وجاء الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المركز الثالث برصيد 23 هدفاً سجلهم مع برشلونة في الدوري الإسباني، متساوياً مع الفرنسي لزاكاري حاجي، لاعب نادي فولا في لوكسمبورغ، فيما احتل البرتغالي كريستيانو رونالدو، المركز السادس بتسجيله 17 هدفاً مع يوفنتوس خلال العام الجاري.

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