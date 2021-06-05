الأحبابي: القادم أهم وأصعب

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

شدد بندر الأحبابي لاعب منتخبنا الوطني، على ضرورة طي ونسيان الفوز الكبير بأربعة أهداف دون مقابل على منتخب ماليزيا أول من أمس، والتفكير في الجولات التالية بداية من لقاء تايلاند بعد غدٍ، لأن القادم أهم وأصعب في تصفيات المجموعة السابعة الآسيوية.



وقال: «خضنا مباراة صعبة وقوية أمام منتخب ماليزيا، وزادت ظروف الطقس من صعوبة المواجهة، لأن خوض مباراة في درجة حرارة ورطوبة عالية، أمر متعب، والحمد لله إننا تمكنا من الاستحواذ على الكرة طوال المباراة، لتقليل الركض وراء الكرة».



وأوضح: «إذا فكرت في الجري وراء الكرة في هذا الطقس، ستتعب وترهق سريعاً، ولذا تدربنا على فرض السيطرة والاستحواذ، لخلق الأفضلية والفرص، وهو ما تحقق أمام ماليزيا، والتي طوينا صفحتها، ونفكر في المباريات التالية، وإن شاء الله نوفق في المرحلة المقبلة».

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