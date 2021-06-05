خصيف: عرفنا كيف نتعامل مع المنافس

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أعرب علي خصيف حارس مرمى منتخبنا الوطني، عن سعادته بالفوز برباعية نظيفة على منتخب ماليزيا، وأكد أن اللاعبين نفذوا التعليمات المطلوبة منهم على أرض الملعب.



وقال خصيف: «عرفنا كيف نتعامل مع المنتخب الماليزي، وهو متطور في الفترة الأخيرة، وأشكر الجماهير التي حضرت وساندت المنتخب، ودائماً عندما نحقق الإنجازات نقول إنهم اللاعب الأول، ووقت الأزمة دائماً تجد (عيال زايد) موجودين».



وأضاف: «أشكر القيادة الرشيدة التي سمحت بحضور الجمهور ومساندة المنتخب، وسعداء بأول 3 نقاط، ومباراتنا مع ماليزيا انتهت، والآن يجب التفكير في المباراة المقبلة، ونفذنا خطة المدرب خلال المباراة، وهدفنا كان تسجيل هدف في أول ربع ساعة، والحمد لله إننا حققنا هدفنا».



وأشار خصيف إلى صعوبة الأداء في الطقس الرطب، لكنه استطرد موضحاً بأن تأثير الطقس على لاعبي «الأبيض» وكذلك المنافسين، وأكمل: «الرطوبة والطقس علينا وعليهم، والمنتخب الأكثر هدوءاً وتركيزاً، وقدرة على التعامل مع المباريات في هذا الطقس، هو من يستطيع الفوز، وسعداء بما حققناه ونتمنى الاستمرار في الانتصارات في المباريات التالية، لتحقيق التأهل وإسعاد الجماهير».

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