نجوم «الأبيض» يعدون بالمركز الأول

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

وعد نجوم منتخبنا الوطني الأول، بإنهاء التصفيات الآسيوية الحالية، و«الأبيض» في صدارة المجموعة السابعة، بعدما حقق منتخبنا فوزاً مهماً وقوياً بأربعة أهداف دون مقابل على منتخب ماليزيا أول من أمس، على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل.



وقال خلفان مبارك: «الحمد لله، قدرنا على فرض أسلوبنا في بعض فترات الشوط الأول، وأغلب أوقات الشوط الثاني، وأشكر زملائي اللاعبين على المجهود الكبير الذي قدموه خلال اللقاء، كما أشكر الجمهور الذي حضر في مدرجات ملعب المباراة، وزاد من حوافزنا لتحقيق الفوز».



وأضاف: «بدأنا المشوار بقوة، وحصلنا على 3 نقاط، والباقي أمامنا 9 نقاط، وهدفنا المركز الأول، وإسعاد الجمهور بالتأهل إلى الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022».



بدوره، قال فهد الظنحاني حارس مرمى منتخبنا: «حققنا بداية مبشرة أمام ماليزيا، واللاعبون قدموا أداءً جيداً، وأتمنى المواصلة على المردود نفسه، والتركيز على المباراة المقبلة، وإنهاء تصفيات المجموعة السابعة باحتلال المركز الأول».



فيما قال علي سالمين لاعب «الأبيض»: «دائماً نحترم الخصم، وهو من العوامل المساعدة على تقديم الأداء القوي، وساعدنا على فرض أسلوبنا داخل الملعب أمام ماليزيا، وعلى تسجيل 4 أهداف، والمهم إننا حافظنا على نظافة شباكنا».



وختم قائلاً: «نحن نعرف جيداً ماذا نريد من المباراة، وقدرنا على التفوق على ماليزيا، والمهم الاستمرارية بالأداء والعزيمة نفسهما في المباريات المتبقية، وعلينا التركيز على أنفسنا، ولا تهمنا نتائج الآخرين، وأتمنى إنهاء التصفيات ونحن في المركز الأول».

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